Paventi: «Thuram, che impatto all’Inter! Prossima stagione…»

Thuram è tornato a segnare contro il Cagliari. Ora, in attesa del derby, c’è attesa per capire se il francese ripeterà la super prestazione dell’andata. L’analisi di Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport

IMPATTO – Queste le considerazioni di Paventi: «Thuram, impatto positivo. C’è stato un mese e mezzo di rallentamento, ma 11 gol sono tanti alla prima stagione. L’impatto anche nel derby, uno dei più belli segnati nella stracittadina. Un gol straordinario in un ragazzo che si è calato bene nell’Inter. È stato importante e decisivo anche in stagione, un contributo importante in questa stagione e pensando già alla prossima»