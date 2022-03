Paventi: «Lautaro Martinez in Nazionale segna, all’Inter no. Un altro fatica»

In collegamento da Appiano Gentile per Sky Sport, Andrea Paventi, ha detto la sua sul periodo negativo in zona gol di Lautaro Martinez. Secondo l’inviato, in calo anche un altro giocatore dell’Inter

SILENZIO ASSORDANTE − Paventi commenta il periodo critico in zona gol di Lautaro Martinez: «Il silenzio a livello di gol del Toro fa rumore. A differenza della Nazionale segna regolarmente. Dal 2021 non trova più la via del gol e la pericolosità sotto porta con l’Inter. C’è un calo nel dialogo coi compagni, anche per il calo di certi compagni. La dorsale di destra fa fatica, anche il calo di Nicolò Barella e il mancato dialogo con Edin Dzeko ha prodotto risultati non esaltanti. Questo è un momento decisivo della stagione per l’Inter con classifica corta, Coppa Italia e Champions League. Lautaro Martinez è un fattore in negativo».