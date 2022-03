Vidal, più influencer che calciatore dell’Inter ma c’è uno strano paradosso

Vidal continua a far parlare più fuori che dentro il campo. Ieri, altra prestazione da dimenticare e oggi altro post discutibile. All’Inter, il cileno è però un paradosso

TROPPO SOCIAL POCO CALCIO − Non pensavo di essere un giocatore! No, non è nuovo programma televisivo targato Real Time bensì l’attuale esperienza di Arturo Vidal all’Inter. Più che un giocatore di calcio, il centrocampista cileno sembra essere diventato un influencer, anche piuttosto filosofico. Oggi, come ormai gli capita spesso, Vidal si è reso protagonista di un altro post social abbastanza discutibile (clicca QUI). Il cileno ha voluto rispondere nuovamente alle critiche dopo l’ennesima buona prestazione (opinione solo sua). Come contro Sassuolo, Genoa e tante altre squadre durante l’arco di questa stagione, Vidal è entrato malissimo dalla panchina durante Milan-Inter. Tanti errori grossolani, palloni elementari persi e poca concentrazione. Tre handicap ormai divenuti cosa nota al centrocampista cileno, non più il guerriero di un tempo.

UN CASO − Tuttavia, quel ‘Non pensavo di essere un giocatore’, vale soltanto in campo nazionale. Nelle prestazioni di Vidal è, infatti, riscontrabile un certo paradosso. Inguardabile nella gare di campionato e Coppa Italia, più che sufficiente in quelle di Champions League. In questa stagione ha giocato bene e segnato contro lo Sheriff Tiraspol a San Siro, servito un assist a Marcelo Brozovic sempre contro lo Sheriff in trasferta nonché giocato la sua miglior partita da quando è all’Inter: nello 0-2 col Liverpool. Vidal è un caso molto particolare. Uno di quelli da studiare attentamente in certi programmi tv. All’Inter però non serve tutto questo. Per meritarsi la riconferma in estate serve tutt’altro.