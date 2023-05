Paventi: «Inter, testa giusta verso l’Euroderby! Dzeko…»

Andrea Paventi, in collegamento su Sky Sport, ha parlato della vigilia di Inter-Milan vissuta ad Appiano Gentile. Il giornalista si concentra anche su Edin Dzeko, uno dei protagonisti dell’andata

TESTA – Questa l’analisi di Andrea Paventi: «L’Inter ha vinto gli ultimi tre derby e non solo lo ha fatto, li ha dominato. Questo da forza alle convinzioni dell’Inter. Non vuole impostare la partita con la gestione, vuole cercare il gol come il Benfica per mettere la partita sui binari giusta. Vuole sfruttare l’ambiente, con un sold-out da record e l’incasso da 12 milioni. C’è tutto per regalarsi un sogno, perché quello era quando è stato sorteggiato il girone. L’Inter ci arriva con la testa giusta e la voglia giusta, poi parla il campo. Volto di giornata? Gli attaccanti, saranno loro a determinare la partita. Dzeko in una semifinale, quando era alla Roma, due gol li ha segnati. Al Milan ha fatto male a Riyad e all’andata, ha sempre fatto gol negli scontri diretti. Sa essere freddo in questo tipo di partite».