Paventi: «Inter-Perisic, c’è fiducia. Dybala diverso: ecco la situazione»

L’Inter ieri ha vinto 3-0 contro la Sampdoria e ha chiuso in maniera ottima la stagione con due trofei e uno scudetto combattuto fino alla fine. Intanto, Andrea Paventi, parla dei nerazzurri a Sky Sport facendo il punto su varie questioni.

QUESTIONI – L’Inter lavora in vista della prossima stagione. I nerazzurri devono tornare a vincere e dunque c’è da mettere alle spalle la chiusura di campionato senza scudetto. Ecco il pensiero di Andrea Paventi. «Negli sport, chi lo vince ha ragione, ha fatto qualcosa in più e quindi è chiaro che chi lo perde può avere rammarico per diverse situazioni. Da parte dell’Inter però c’è la consapevolezza di aver fatto il massimo senza salire però su un paio di treni che sono passati. A Bologna non ha sfruttato l’occasione, il Milan non ha mai sentito la pressione e alla fine ha meritato la squadra che se lo meritava di più. Comunque l’Inter si porta a casa due trofei, gli ottavi di Champions League e tante ottime cose. Diamo un aggiornamento: nel pomeriggio di oggi ci sarà un incontro tra i rappresentanti di Perisic e l’Inter. Da capire se ci sarà un aggiornamento sull’offerta e se il croato accetterà. Per Dybala piace il giocatore, finché non trova una squadra rimane uno degli obiettivi dell’Inter. Anche lì però bisogna mettere a punto delle cose. Servirà fare delle operazioni in uscita per rientrare nelle spese per lo stipendio di Dybala».