De Siervo: «Supercoppa Italiana in Arabia Saudita! Futuro? Due ipotesi»

Luigi De Siervo ha parlato anche della Supercoppa Italiana in cui si affronteranno Inter e Milan. Si svolgerà in Arabia Saudita. Le sue parole a ‘La politica nel pallone‘ anche sul nuovo format

SUPERCOPPA DI LEGA − Dopo la questione del calendario asimmetrico (vedi articolo), De Siervo si è espresso anche sulla Supercoppa Italiana: «Si svolgerà in Arabia Saudita a gennaio, perché abbiamo un contratto che abbiamo ereditato, questo sarà l’ultimo anno. Sarà un grande spot per il calcio italiano e esportato in tanti paesi arabi dove abbiamo tanti tifosi appassionati. Sarà trasmesso ancora da Canale 5 che ha registrato grandi ascolti e uno spettacolo molto importante. Nuovo format? Due ipotesi: partita secca o ipotesi modello alla spagnola: le prime due di ogni competizione si fronteggiano in semifinale e finale in due partite».