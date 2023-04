Paventi: «Inter, col Benfica senza paura! Bisogna restare compatti»

L’Inter si sta preparando per scendere in campo contro il Benfica: si riparte dalla Champions League e dalla compattezza richiesta dallo stesso Simone Inzaghi: le ultime di Andrea Paventi a Sky Sport.

COMPATTEZZA − Il giornalista Andrea Paventi, a Sky Sport nel corso de “Il Calcio è Servito”, ha parlato dell’Inter e del clima che si respira in vista del Benfica (vedi articolo): «Il Benfica è una squadra che va forte. Solo nelle ultime 4 partite sono arrivati 17 gol. È una squadra che corre, che ha qualità. Joao Mario lo conosciamo molto bene, conosciamo la sua qualità realizzativa e la sua tecnica. L’Inter non deve aver paura perché ha passato il girone con Barcellona, che ha eliminato, e Bayern Monaco. Perché ha superato il turno con il Porto. Quindi deve arrivare motivata. Chiaro che l’ultimo periodo tira fuori qualche dubbio e la squadra non ha fatto della continuità la sua miglior virtù. Ma in Europa ha fatto sua la compattezza, l’unità per superare gli ostacoli anche più complicati. Ed è da questo che stasera si ripartirà per mettere o cercare di mettere in difficoltà il Benfica. Bisogna uscire con un risultato che tenga viva la qualificazione, perché poi la qualificazione vera se la giocano a San Siro. Inzaghi ancora non ha dato la formazione alla squadra quindi qualche sorpresa potrà esserci. O altrimenti ci sarà la conferma di quella già pensata da qualche ora (vedi articolo)».