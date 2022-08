Paventi: «Casadei, non solo respiro all’Inter: altri due vantaggi»

La notizia del giorno in casa Inter è sicuramente la cessione ormai quasi fatta di Cesare Casadei al Chelsea. Secondo l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi, è una mossa che potrà avere più di un vantaggio sul mercato e sui bilanci nerazzurri.

VANTAGGI – Quella di Cesare Casadei al Chelsea è una cessione sicuramente non a cuor leggero, ma che potrà avere diversi vantaggi per l’Inter. Come riporta l’inviato di Sky Sport Andrea Paventi: «Questa cessione dà respiro e permetterà ai nerazzurri di andare anche a completare il reparto difensivo. Ci sarà la possibilità adesso di trovare un vice de Vrij. In qualche modo ci si può avvicinare ad Akanji del Borussia Dortmund, anche se bisognerà naturalmente trovare la quadra con la società. Il tesoretto Casadei sarà utile per completare l’organico e inoltre allontana sempre di più la possibilità che possa partire Milan Skriniar».