Bucchioni: «Barcellona doping finanziario, Inter caso diverso! UEFA assente»

Bucchioni se la prende con il Barcellona e, in seconda battuta, con l’UEFA per la situazione finanziaria dei catalani. A Radio Sportiva, il giornalista segnala come l’Inter si sia dovuta muovere in altro modo per superare i suoi problemi economici.

REGOLE DIVERSE – A Enzo Bucchioni non va giù che l’Inter (e Suning…) debba sottostare a certi paletti mentre altre squadre spendano quanto vogliono: «Spero che il prima possibile sia fatta luce su quello che sta succedendo al Barcellona. È possibile che, a una squadra che non ha soldi, sia permesso di fare mercato? Si stanno vendendo le panchine di Barcellona, fra poco anche la Sagrada Familia! Se lo facesse una società normale andrebbe coi libri in tribunale. Sta diventando un doping finanziario quello del Barcellona, perché le altre squadre devono guardare i conti e loro no? E l’UEFA è assolutamente assente. L’Inter è un caso un po’ diverso: sta guardando attentamente i conti perché ha un prestito in atto. Zhang se li è fatti prestare quei soldi perché non aveva liquidità di cassa per pagare gli stipendi, è un qualcosa di diverso che appesantisce il mercato. Ma sono finiti i tempi dei presidenti che investivano quello che volevano».