Lazio-Inter, in arrivo vendita biglietti anche settore ospiti: come prenderli

Lazio-Inter sarà la prossima trasferta per la squadra di Inzaghi, venerdì 26 alle ore 20.45 all’Olimpico: la società biancoceleste comunica le modalità di vendita dei biglietti, anche del settore ospiti. Si giocherà per la terza giornata di Serie A.

BIGLIETTI LAZIO-INTER – “La S.S. Lazio comunica che dalle ore 16 di venerdi 19 agosto saranno messi in vendita i tagliandi per la gara di campionato Lazio-Inter in programma venerdi 26 agosto alle ore 20:45.

Date e orari della vendita: dalle ore 16 di venerdi 19 agosto fino alle ore 20:45 di venerdi 26 agosto.

Come comunicato in campagna abbonamenti, i ragazzi in possesso dell’abbonamento Aquilotto, non hanno diritto a questa gara; avranno la possibilità di confermare il proprio posto acquistando un biglietto dalle ore 16 di venerdi 19 agosto, fino alle ore 19 di domenica 21 agosto.

Sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore ospiti dalle ore 16 di venerdi 19 agosto fino alle ore 19 di giovedi 25 agosto (prezzo 40 euro). Clicca qui per accedere al sito internet Vivaticket. Si ricorda che per questa tipologia di tagliandi, vige il divieto del cambio nominativo”.

Fonte: sslazio.it