Pastore: «Acerbi, un problema comunicativo che va oltre. Riguarda i club»

Giuseppe Pastore, noto giornalista presente dagli studi di “Cronache di Spogliatoio” in diretta su Twitch, ha espresso la sua opinione riguardo il caso Francesco Acerbi e Juan Jesus. Secondo il collega, il problema va ben oltre, e riguarda principalmente la comunicazione dei club.

COMUNICAZIONE – Giuseppe Pastore esprime così il suo parere sul caso, purtroppo, di giornata: «Oltre la questione Acerbi-Juan Jesus, fa discutere anche il modo di gestire la situazione da parte dell’Inter, che ha fallito qualsiasi tipo di comunicazione. Il problema è dire che non c’è problema, come ha fatto Dimarco dopo la partita, e non capisco neanche perché mandare Dimarco, che non mi sembra essere il miglior comunicatore in rosa. Poi è arrivato Inzaghi, che è sempre molto prudente, poi più nulla. Acerbi parte per Roma e non è concepibile che l’Inter non chieda subito un confronto col giocatore. Le squadre di Serie A non sono così capaci di gestire un tema così delicato come quello del razzismo, è successo anche a Udinese e Atalanta. L’Inter è stata incapace di gestire una situazione del genere».