Parolo: «Lautaro Martinez tra i primi tre attaccanti al mondo»

Negli studi di Dazn si commenta l’attesa in vista della gara delicata tra Napoli e Inter. Marco Parolo dice la sua.

TIMORE – Negli studi di Dazn, Marco Parolo ha commentato l’attesa del match tra Napoli e Inter in programma allo stadio Maradona. Queste le parole dell’ex centrocampista della Lazio: «C’è un’ansia psicologica, l’Inter non ha fatto la sua partita. Ha avuto più paura di perdere con la Juventus. Una squadra così forte, che si presume forte non può andare in campo per fare quella partita. 1-1 e nel secondo tempo vai per vincerla, invece c’è qualcosa che incute timore. Domani una partita chiave. Lautaro Martinez ha uno stato generale clamoroso, un anno fa non l’avrei detto. Con la vittoria del Mondiale, dà comunque consapevolezza, arrivare in finale di Champions League, essere titolare fisso e prendere in mano la squadra. L’Inter si circonda intorno a lui, lo vedo nei primi tre attaccanti al mondo».