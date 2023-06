Pardo: «Meriti a Marotta per il mercato dell’Inter! Una sola macchia»

Pardo apprezza il lavoro fatto sul mercato da Marotta nelle recenti stagioni dell’Inter. L’opinionista, intervenuto su Radio 24, ha individuato un solo errore da parte dei nerazzurri.

– Pierluigi Pardo dice la sua sul mercato fatto dall’Inter negli ultimi anni: «Il caso Francesco Acerbi è paradigmatico sullo spendere poco e guadagnare bene. Non puoi andare avanti tutta la vita con i parametro zero e le pendenze economiche vanno risolte però va riconosciuta il merito a Giuseppe Marotta e allo staff dirigenziale dell’Inter. In una condizione economica non florida il club ha mantenuto un alto livello. L’unica vera macchia degli ultimi tempi è lo scudetto perso contro il Milan quando l’Inter sembrava essere favorita. I nerazzurri hanno fatto operazioni di mercato oculate. Questo credo sia da riconoscere, come lo è anche la gestione di Romelu Lukaku. Lo hai preso, il Chelsea lo ha comprato e tu lo hai ripreso sfruttando la sua esperienza non positiva in Inghilterra. Questi sono tutti elementi oggettivi. Negli ultimi anni le cose sono andate bene all’Inter».