Inter, le informazioni per gli abbonamenti della prossima stagione

L’Inter ha pubblicato a pochi giorni dalla fine della stagione calcistica la guida per acquistare gli abbonamenti in vista del prossimo anno. Queste tutte le istruzioni dal sito ufficiale del club.

INFO – Da martedì 20 giugno alle ore 14 a mercoledì 28 giugno inizierà la conferma posto per gli abbonati alla Serie A 2022-2023. Sarà possibile cambiare posto nello stesso settore se rinnovato, o cambiare settore se non si è confermato l’abbonamento. La novità sarà l’abbonamento al terzo anello rosso, da sottoscrivere a partire dal 30 giugno. Gli abbonamenti al secondo anello blu valgono per 18 partite, escluso il Derby. In quel caso sarà dedicata una prevendita per chi sarà privato dell’ingresso per i tifosi del Milan. La fase 2 inizierà il 29 giugno dalle 10 a mezzanotte, per i tifosi che vorranno cambiare il posto tra quelli rimasti liberi nello stesso settore. Nella fase 3 dal 30 giugno al 3 luglio gli abbonati che non hanno confermato il posto nella prima fase di vendita possono prendere uno di quelli rimasti liberi in qualsiasi altro settore.

FASI SUCCESSIVE – Nella fase 4 dalle 14 del 4 luglio inizieranno i due giorni per coloro che sono iscritti alla waiting list dal termine della campagna abbonamenti della scorsa stagione. La fase 5 inizia il 10 luglio ed è per i nuovi abbonati, coloro che dispongono di una tessera SiamoNoi. L’abbonamento si può acquistare online dal sito ufficiale del club oppure dai punti di vendita Uffici Stadio San Siro, l’Inter Store Milano e i negozi di Vivaticket.