Pardo: «Inter, possibile fuga scudetto. Lukaku? Un rimpianto di Inzaghi»

Inter-Roma dà una serie di spunti interessanti sulla squadra di Inzaghi. Dalla perdita di Lukaku all’emancipazione di Lautaro Martinez: il pensiero a riguardo di Pardo.

IL MEGLIO – Pierluigi Pardo tocca una serie di punti che gravitano intorno al mondo Inter. Così il giornalista, su “Tutti Convocati”, all’indomani della vittoria sulla Roma: «Sicuramente l’Inter è migliore, più competitiva e più matura delle altre. La sensazione è che possa provare ad andare in fuga per lo scudetto. Però le altre sono ancora lì. Secondo me Inzaghi nella stagione meravigliosa dell’anno scorso ha un pochino di rimpianto di non aver avuto il miglior Lukaku. Dalle parole di ieri dell’allenatore dell’Inter abbiamo capito quello che già sapevamo: Lukaku gli piaceva e lo voleva ancora. Su Lautaro Martinez c’è un indizio interessante. Il fatto che nel suo 2023, anno in cui una serie di figure fondamentali sono andate via, lui è diventato il principale giocatore dell’Inter questa cosa. In termini di leadership e peso nello spogliatoio. Questa cosa qui gli sta tirando fuori il meglio. Anche la fascia da capitano al braccio incide».