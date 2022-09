Paparesta: «Skriniar? Per fortuna dell’Inter non ceduto! Ma ora una difficoltà»

Skriniar in estate sembrava a rischio cessione, col PSG che ha spinto a lungo, ma alla fine è rimasto all’Inter. L’ex arbitro Paparesta, nel corso della trasmissione Sportitalia Mercato, segnala però come ora bisogna cambiare il fronte.

DIFFICOLTÀ SOCIETARIE – Gianluca Paparesta paragona le difficoltà di Inter e Juventus: «Da quello che sappiamo Massimiliano Allegri sul mercato è stato accontentato. Ha chiesto determinati giocatori, a discapito di un progetto che la Juventus aveva fatto negli anni precedenti. Simone Inzaghi invece ha dovuto lavorare con delle certezze legate non alla dirigenza ma alla proprietà, perché la dirigenza ha dovuto fare dei salti mortali addirittura riprendendo Romelu Lukaku, un capolavoro di Giuseppe Marotta e Piero Ausilio. Il problema è che la società non ha forza in questo momento, anzi è impegnata a capire le possibilità di un cambio di proprietà. Non poteva permettersi determinati giocatori, ha cercato fino all’ultimo un’uscita importante. Per fortuna dell’Inter non è uscito Milan Skriniar, ma ora ha difficoltà a rinnovargli il contratto. È una situazione difficilissima e Inzaghi, con Marotta e Ausilio, sta cercando di gestirla. Ma non dipende da loro».