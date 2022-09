Cassano: «Il mio gol all’Inter? Pensai di essere diventato ricco!»

Cassano, assieme agli altri componenti della Bobo TV, ha partecipato alla prima puntata del nuovo programma Stasera c’è Cattelan su Rai 2. L’ex attaccante ha ricordato il suo primo gol in carriera, il 18 dicembre 1999 in Bari-Inter 2-1.

DA TIFOSO AD AVVERSARIO – Antonio Cassano non ha mai nascosto il suo tifo per l’Inter, che però curiosamente è anche la prima squadra a cui ha fatto gol in carriera. L’ex attaccante torna indietro al 18 dicembre 1999: «Aveva segnato anche Christian Vieri (accanto a lui in trasmissione, ndr). L’unico lancio che Simone Perrotta ha fatto in vita sua io l’ho stoppato, ho saltato tutti e ho segnato. Perrotta intercetta una palla di Luigi Di Biagio, mi fa un lancio lungo “alla carlona”. Io controllo di tacco, dritto per dritto, mi vengono addosso Laurent Blanc e Christian Panucci: gli passo in mezzo e, mentre sto scivolando, calcio sul primo palo e Fabrizio Ferron va sull’altro. Appena la palla entra io dico “mamma, sono diventato ricco!”»