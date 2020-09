Paparesta: “Scudetto, l’Inter con Conte deve lottare! Occhio in attacco…”

Gianluca Paparesta

Paparesta – ex arbitro -, ospite negli studi di “Sportitalia Mercato” su Sportitalia, crede fortemente che l’Inter di Conte possa giocarsi lo scudetto con la Juventus anche grazie al mercato voluto dal tecnico

SCUDETTO POSSIBILE – A differenza dei critici, Gianluca Paparesta concorda con la linea nerazzurra scelta sul mercato: «Antonio Conte vuole giocatori già pronti e testati, ma sta inserendo anche giovani come Nicolò Barella e Alessandro Bastoni. Che stanno diventando anche punti fermi della Nazionale Italiana. L’Inter si sta avvicinando alla Juventus, certamente. Era a un punto di distanza nella classifica dell’ultimo campionato di Serie A. Con gli innesti giusti e la mentalità di Conte, quest’anno deve lottare assolutamente per vincere lo scudetto. Mercato? Nel giro di attaccanti occhio anche all’Inter, perché un’alternativa a Romelu Lukaku ci vuole per Conte». Questo il pensiero di Paparesta sulle vicende nerazzurre.