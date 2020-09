Di Gennaro: “Barella leader? Sempre stato. Con l’Olanda ha fatto tre ruoli”

Condividi questo articolo

Antonio Di Gennaro

Barella ieri ha siglato l’unico gol nella vittoria dell’Italia in Olanda. Antonio Di Gennaro, dalla Johan Cruijff ArenA di Amsterdam per il dopogara su Rai Sport, ha commentato la prestazione e le qualità del centrocampista dell’Inter.

UOMO OVUNQUE – Questa l’analisi di Antonio Di Gennaro su Olanda-Italia di ieri sera: «Le certezze contro la Bosnia di Nicolò Barella e Lorenzo Insigne lo hanno confermato, con questo gol importante. Quello che pensavamo facesse l’Olanda l’abbiamo fatto noi: una grande partita. Barella leader? Lui lo è sempre stato, anche nel Cagliari. Pur essendo molto giovane può sembrare un veterano, un anziano, perché ha questa responsabilità che ha sempre fatto vedere: sia quando giocava a Cagliari, nella sua terra, poi l’ha dimostrato in Nazionale e all’Inter. Antonio Conte l’ha migliorato, e sappiamo che migliora tutti, ma ci ha messo del suo. Ricordo un’intervista dove ha detto che doveva migliorare ancora in fase realizzativa: ora ci arriva sempre con i tempi giusti, come nel gol con il colpo di testa. Poi ha il tiro da fuori e va a pressare, è il prototipo del centrocampista europeo e questo è fondamentale. Barella centrocampista box-to-box? Ha fatto tre ruoli: anche il trequartista e il centravanti».