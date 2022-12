Paparesta: «Per l’Inter ci sono ancora problemi societari da risolvere!»

Gianluca Paparesta, dirigente sportivo ed ex arbitro di calcio, ha parlato dell’Inter e del suo mercato di gennaio. Dagli studi di Sportitalia sono arrivate parole anche sulla situazione societaria, che desta preoccupazioni all’interno dell’ambiente nerazzurro.

SOLUZIONI – Dagli studi di Sportitalia Gianluca Paparesta ha parlato del mercato invernale dell’Inter e ha analizzato in particolare anche la situazione della società. Il dirigente sportivo ed ex arbitro ha detto: «L’Inter deve risolvere i suoi problemi societari interni. A gennaio non può far ritocchi ma ne avrebbe bisogno. Non sempre la dirigenza può fare miracoli come quest’estate con l’operazione Lukaku. Il calciatore sta deludendo, ma la trattativa è stata a vantaggio solamente dell’Inter. Finché non verrà risolta la situazione in società è difficile che ci siano operazioni importanti sul mercato».