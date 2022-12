Di Marzio: «Inter, a gennaio focus rinnovi. Skriniar? Attesa risposta per…»

Di Marzio si è focalizzato sul mercato dell’Inter nel mese di gennaio. Focus in particolare sui rinnovi con quello di Milan Skriniar a tenere banco. Il club attende una risposta per capire la situazione

RINNOVI − Dopo aver parlato del futuro di Robin Gosens (vedi articolo), Gianluca Di Marzio ha continuato così sulla situazione dei nerazzurri: «A meno di clamorosi scenari, a gennaio l’Inter non farà acquisti ma si focalizzerà sul tema rinnovi. La partita si giocherà proprio lì. Il più importante rimane quello di Skriniar, che varrebbe come un acquisto. Il rinnovo è fondamentale, il club aspetta risposte entro fine anno o al massimo entro i primissimi giorni di gennaio. Non che Skriniar abbia detto no ma il club vuole capire la situazione per andare a cercare eventuali sostituti in caso di mancato accordo».