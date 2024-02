Paparesta: «L’Inter convince! E non mi stancherò di dare un merito»

Paparesta approva il rendimento dell’Inter, a maggior parte dopo la partita contro la Juventus. L’ex arbitro, ospite in studio a Sportitalia, guarda anche le persone che hanno portato a questi risultati.

IN ASCESA – Gianluca Paparesta vede tanto di buono: «Quest’Inter convince, in più bisogna avere la consapevolezza del lavoro fatto. Non mi stancherò mai di dire che la dirigenza è riuscita, in un momento di assenza della proprietà che è bloccata in Cina, ha fatto crescere l’Inter nonostante le difficoltà. Ha dimostrato come i suoi dirigenti, Giuseppe Marotta e Piero Ausilio soprattutto, siano riusciti a costruire una rosa che sembrava deficitaria dopo la delusione della perdita di Romelu Lukaku. Dopo che lui è andato via, perché aveva altri interessi dopo che sembrava fosse attaccato alla maglia, sono riusciti a trovare Marcus Thuram. Che ha dato un altro dinamismo. Ha creato un attacco stellare con Lautaro Martinez, che ora è un problema perché sul rinnovo ci sono difficoltà. Fare una trattativa così in un momento di assenza della società è ancora più duro, ma l’Inter domenica ha dimostrato superiorità in ogni parte del campo. Fatta eccezione per Yann Sommer, spettatore non pagante al contrario di Wojciech Szczesny che ha fatto delle grandi parate».