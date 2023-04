Pandev: «L’Inter deve andare in Champions League! Derby affascinante»

Pandev è doppio ex di Inter-Lazio e ospite d’onore al Meazza. Nel prepartita di Inter TV il macedone ha parlato anche dell’euroderby di Champions League col Milan, lui che l’ha vinta nel 2010-

DOPPIO EX – Goran Pandev torna sul prato del Meazza, dove sarà premiato fra pochi minuti: «Sarà una partita molto importante per l’Inter, perché sappiamo tutti che deve andare in Champions League. Se vuole andarci la partita di oggi la deve vincere, poi la Lazio è una grandissima squadra e sta facendo un gran campionato. Ha un allenatore molto preparato, non è una partita facile per l’Inter però vediamo. Speriamo che alla fine vinca il migliore. L’euroderby? Una partita bellissima, ma anche tanto affascinante. Saranno due partite, spero che vada in finale. Simone Inzaghi è un ottimo allenatore, deve portare l’Inter alla finale. Maurizio Sarri lavora molto con la difesa, sono sempre messi in linea. Dall’altra parte ci sono due grandi attaccanti come Romelu Lukaku e Joaquin Correa: vediamo».