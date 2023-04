Tare: «Oggi vogliamo vincere! Obiettivo secondo posto»

Igli Tare ha parlato ai microfoni di Sky Sport a pochi minuti dal calcio d’inizio di Inter-Lazio. Queste le sue dichiarazioni

DECISIVA – Queste le parole di Tare: «Inter-Lazio decisiva? E la settimana decisiva, avremo tre partite molto difficili da affrontare. Dovremo essere bravi a fare punti, in questa settimana si deciderà molto di questo nostro obiettivo. Parole di Sarri? È giusto giocare le partite di prima fascia negli orari giusti, sarebbe fondamentale per lo spettacolo. Appoggio il suo pensiero, ma allo stesso tempo dobbiamo pensare a noi. Abbiamo i nostri obiettivi e non quelli del Napoli che probabilmente vincerà questo scudetto. Noi cercheremo di vincere oggi e posticipare la festa. Errore Provedel col Torino? Sono cose che succedono nel calcio. Non è un errore solo di Provedel, lui è stato l’ultimo della situazione del gol subito. C’era qualche cosa da fare meglio anche prima del tiro che ha subito. E un portiere di esperienza, la reazione della squadra dopo la partita dove sono corsi ad abbracciarlo. Il ragazzo ha mostrato le sue qualità. Mercato dipende dalla Champions League? Il nostro obiettivo non è solo raggiungere la Champions ma mantenere il secondo posto, sarebbe fondamentale per la crescita di questo gruppo. L’importante per le prossime sette partite è mantenere questo posto, migliorarlo è difficile (ride, ndr)».