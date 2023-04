Inter-Lazio, Brozovic in campo ma la fascia di capitano va a un altro

Diramate da poco le formazioni ufficiali di Inter-Lazio (vedi articolo). La novità riguarda la fascia di capitano, che cambia nuovamente braccio nonostante la presenza dal 1′ di Marcelo Brozovic

NUOVO CAPITANO − Sarà Danilo D’Ambrosio il capitano per Inter-Lazio. Nonostante la presenza di Brozovic dal primo minuto, i gradi passeranno sul braccio del difensore campano. Dunque, gira, ancora una volta la fascia da capitano dell’Inter. D’altronde, l’ex Torino è in nerazzurro da più tempo del croato. Dal 2015 Brozovic, dal 2014 D’Ambrosio. Terza volta in stagione per lui dopo Parma in Coppa Italia, Bayern Monaco in Champions League e Sassuolo in campionato.