Palmeri: «Inter, scudetto finisce qua. Tifosi delusi ma silenziosi perché…»

Palmeri racconta le sensazioni a San Siro nel corso e al termine di Inter-Empoli. Di seguito la narrazione dell’inviato, in collegamento nel corso della trasmissione “Sportitalia Mercato”.

SERATA STRANA – Tancredi Palmeri, in collegamento su “Sportitalia Mercato”, racconta le sensazioni a San Siro. Di seguito le dichiarazioni dell’inviato di Sportitalia: «Sopravviveva una possibilità, ma dopo stasera finisce qua lo scudetto per l’Inter. San Siro è stato molto quieto, non ha fischiato. È parsa una serata strana, iniziata con Supercoppa in mezzo al campo. Evidentemente c’era gratitudine e, quindi, i tifosi non se la sono sentita di protestare. Delusione e silenzio, ma nessuna arrabbiatura. Anche verso Milan Skriniar, qualche sparuto fischio solo all’annuncio delle formazioni. Anche in occasione dell’espulsione non c’è stato malumore. L’Inter non ha preso l’impegno contro l’Empoli sotto mano, ma era difficile senza seconde linee. Simone Inzaghi deve fare di necessità virtù». Questo il pensiero di Pedullà su Inter-Empoli.