Statistiche Inter-Empoli, tanti tiri verso lo specchio, poca precisione

Statistiche Inter-Empoli: i nerazzurri di Inzaghi, in 10 per oltre metà della gara, escono sconfitti per 0-1 (qui tabellino e pagelle)

STATISTICHE INTER-EMPOLI – L’Inter cade a sorpresa in casa contro l’Empoli. I nerazzurri, sorpresi dall’intraprendenza dell’Empoli, restano in 10 a partire dal 40′ del primo tempo per il rosso a Skriniar per doppia ammonizione. A decidere la gara a favore dei toscani il gol di Baldanzi, arrivato al 66′. Il possesso palla è in equilibrio: 49-51. Equilibrio sui tiri totali: 16 a 13 per l’Inter, con la squadra di Inzaghi che centra lo specchio della porta solo una volta, contro le 8 degli ospiti.

ALTRI DATI – Partita in cui si sono visti pochissimi corner: 2 battuti dal’Inter, 3 dall’Empoli. Nessun fuorigioco rilevato dalla terna arbitrale nei 90′