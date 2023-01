Zanetti: «Serata che ogni allenatore sogna! Vinto nel migliore dei modi»

Zanetti ha parlato al termine di Inter-Empoli, sfida che si è giocata a San Siro e valevole per il diciannovesimo turno di Serie A, analizzando quanto visto in campo. Di seguito le dichiarazioni affidate a DAZN

ORGOGLIO – Paolo Zanetti parla così dopo Inter-Empoli: «Vittoria con una grande? È successo, sicuramente è una di quelle serate che qualsiasi allenatore sogna. Stasera è successo e soprattutto nel modo migliore, al di là dell’espulsione ma nella prima mezz’ora abbiamo avuto grande coraggio senza nessun timore referenziale contro una squadra fortissima che aveva appena vinto una finale. I ragazzi oggi mi hanno reso orgoglioso e li ringrazio. Henderson ha giocato mezzala e quindi magari ha trovato meno spazio, però lui è un giocatore molto tecnico e oggi ha giocato con grande personalità. Cambiaghi? L’Inter sul passaggio addosso con le punte che vengono incontro è veramente forte e quindi per metterli in difficoltà li devi attaccare alla schiena e Cambiaghi è bravissimo, è uno spacca partite. Con 25 punti non ci si salva quindi ora noi dobbiamo difendere questo margine dopo un girone di andata stratosferico. Dobbiamo rimanere umili e tutti i giorni dobbiamo lavorare con grande intensità e non dobbiamo mai smettere di farlo altrimenti diventiamo vulnerabili».