Palmeri: «Inter, c’è una panchina da riempire. Ancora tanto lavoro»

L’Inter è protagonista del mercato tra entrate e uscite, Lukaku e Onana gli ultimi indiziati. Palmeri ritiene comunque la squadra un cantiere aperto

ANCORA DEL LAVORO − Sulle colonne di Sportitalia.com, Tancredi Palmeri illustra la situazione in casa Inter: «Con Frattesi l’Inter si è chiamata fuori per Milinkovic Savic, anche se Simone Inzaghi lo aveva indicato come primo nome davanti al romano del Sassuolo. Non appena chiuderà per Onana e Lukaku (dovrebbe finire con Onana al Manchester United per 52 milioni + 5 di bonus, e Lukaku all’Inter per 30 milioni + 5 di bonus), e definirà per Trubin si spera per una decina di milioni, all’Inter rimarrà un compito: riempire la panchina. Ci sono 4 uomini da comprare per rimpiazzare Handanovic (se non rinnoverà), Bellanova, D’Ambrosio e Gagliardini. Nessun titolare, ma tutti utili alla causa al momento giusto. E dunque 5 acquisti da fare, perché per finanziarli dovrà andare Gosens in Germania, probabilmente al Wolfsburg per 15 milioni. È un quarto della rosa tutta ancora da comprare. Avrà anche cominciato bene l’Inter, ma c’è ancora un sacco da fare…».