Sommer chioccia di Trubin all’Inter? No. Dalla Francia dicono altro!

Sommer è finito nel mirino dell’Inter con Trubin per sostituire il partente Onana. In Francia, però, parlano di offerta per un altro portiere

ALTRA PISTA − In Francia sono sicuri: l’Inter ha contattato Hugo Lloris avanzando una proposta concreta, con tanto di accelerata decisiva nei prossimi giorni. Il portiere transalpino, al momento in forza al Tottenham, è destinato a lasciare il nord di Londra dopo l’arrivo dell’italiano Guglielmo Vicario. Secondo l’Equipe, l’Inter è sul portiere. Una volta ceduto Onana, i nerazzurri potrebbero fiondarsi sull’ex capitano della nazionale francese, che ha già ricevuto e prontamente rifiutato un paio di offerte dall’Arabia Saudita. Lloris, come Sommer, farebbe da chioccia al giovane Trubin.