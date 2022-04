Palmeri: «Inter padrona sul Milan. Gol annullato? È irregolare, punto»

Tancredi Palmeri, in collegamento su Tmw radio, si concentrato nuovamente sul Derby di Milano Inter-Milan. La sua analisi sulla superiorità dell’Inter e sul gol annullato a Bennacer

L’ANALISI − Palmeri è ritornato sul Derby di Milano con un appunto sul discusso episodio: «Mi aspettavo che vincesse il Milan perché lo vedevo più convinto e concentrato nella partita secca. Il fatto che l’Inter avesse messo i titolari con lo Spezia ero convinto su un messaggio: prima il campionato e poi la Coppa. Invece mi sono sbagliato. Al livello di manovra non c’è stato confronto, Leao si è creato le cose da solo. L’Inter ci arriva sempre con coralità ad essere pericolosa. Come padronanza non c’è stato confronto, il 3-0 è la dimostrazione. Anche se il Milan ha giocato meglio rispetto alla vittoria del campionato, l’Inter non ha mai sentito il rischio. Il Milan è andato a sprazzi con Theo, Leao, Giroud male, centrocampo pochissimo. Quando leggo 3-0 non meritato, io non sono d’accordo. Non bisogna guardare i tiri nello specchio o i tiri totali. Gol annullato? Ma se è irregolare perché devi concederlo. Mi sono stupito della discussione inutile. Da quando in qua se un giocatore passa sull’asse visuale del portiere nel momento in cui parte il tiro, il fuorigioco passivo non conta».