Mourinho controcorrente ad Inzaghi, non parlerà alla vigilia di Inter-Roma

José Mourinho, a differenza di Simone Inzaghi (vedi articolo), non parlerà in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Roma di campionato. La gara sarà in programma sabato alle 18

SILENZIO − Mourinho non parlerà in conferenza stampa domani venerdì 22 aprile alla vigilia di Inter-Roma. Il tecnico giallorosso ha deciso di astenersi dal consueto rito prepartita per mantenere alta la concentrazione in vista del match di San Siro. Lo Special One ritornerà a San Siro per la seconda volta in questo 2022 dopo il 2-0 rimediato in Coppa Italia. Inzaghi, invece, sarà regolarmente davanti ai microfoni domani al Suning training center per presentare la gara. Inter-News presente per raccogliere le parole del tecnico nerazzurro.