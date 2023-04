Palladino: «Ricordo lo 0-5 di Mourinho con l’Inter, ora provo rivincita»

Palladino proverà a prendersi una rivincita per una grande vittoria dell’Inter del passato facendo un favore… all’Inter. L’allenatore del Monza, intervistato da Sky Sport dopo lo 0-2 di La Spezia (vedi articolo), ricorda quando sfidò Mourinho che sarà il prossimo avversario dei brianzoli con la Roma.

VENDETTA CON FAVORE – A Raffaele Palladino su Sky Sport mostrano le immagini di Genoa-Inter del marzo 2009, dove subentrò nella sua prima contro José Mourinho (ancora da calciatore). L’allenatore del Monza, che come prossimo avversario avrà lo Special One con la Roma, commenta: «Cerco di dare il mio meglio, il massimo. Affrontare Mourinho per me è un’emozione: ha fatto la storia del calcio, in Italia soprattutto ha vinto tantissimo con l’Inter. Quella squadra me la ricordo molto bene: il primo anno ma anche il secondo, dove ci aveva battuto 0-5 in casa del Genoa. Me la ricordo, proverò a prendermi una rivincita: ci proveremo».