Zanetti: «Legame mio con l’Inter per sempre! Da quasi 30 anni stesso amore»

Zanetti ha partecipato a un evento organizzato dalla Confindustria Lecco e Sondrio. Il vice president dell’Inter, a Unica TV, manda un messaggio ai presenti e ricorda il suo inizio nel 1995.

LA GIOIA – Javier Zanetti ringrazia per l’invito all’evento: «È un piacere essere qui, grazie per l’accoglienza. Se si tratta una squadra come un’impresa bisogna lavorare tutti insieme, andare verso l’obiettivo che ci si pone durante la stagione. Sappiamo che nel percorso ci possono essere delle difficoltà, ma uno dev’essere resiliente e non mollare mai. Un consiglio a un giovane? Passione, grande cultura del lavoro e grande senso di appartenenza. Ringrazio per questo affetto, soprattutto mi piace l’opportunità di condividere coi giovani la mia esperienza come sportivo e adesso come parte di un club come l’Inter. Ormai sono quasi trent’anni che camminiamo insieme e proviamo lo stesso amore per la stessa maglia. Un legame molto forte, che ci sarà sempre da parte mia nei confronti dei tifosi interisti e da parte dei tifosi interisti nei miei confronti».