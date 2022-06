Pagliuca: «Onana discontinuo, Handanovic ancora titolare! Dybala all’Inter…»

Pagliuca commenta la nuova coppia di estremi difensori che si formerà all’Inter a partire dal 1° luglio. L’ex portiere nerazzurro, intervistato dal sito RomaNews24.net, si fida più del capitano Handanovic che della novità Onana. Ed è pronto ad accogliere Dybala ad Appiano Gentile

NUMERO UNO CONFERMATO – L’avvicendamento tra i pali nerazzurri verrà posticipato ulteriormente secondo Gianluca Pagliuca, che per il momento non si fida ciecamente di André Onana: «È un portiere, secondo me, discontinuo. A mio avviso il titolare per il prossimo anno sarà ancora Samir Handanovic, anche se il camerunese ha tutte le qualità per provare a insidiarlo. Non mi aspettavo che Paulo Dybala lasciasse la Juventus. Ora il calciatore ha molte pretendenti, tra cui i nerazzurri. Se vorrà rimanere in Italia, l’Inter può essere la squadra giusta». Pagliuca, inoltre, commenta il lavoro di Simone Inzaghi dopo la prima stagione sulla panchina dell’Inter: «Sotto il punto di vista del gioco espresso c’è stato un netto miglioramento. A mio avviso i nerazzurri hanno sbagliato due partite che sono costate a loro lo scudetto: il derby di ritorno e la trasferta di Bologna». Questo il pensiero di Pagliuca sull’ultima stagione dell’Inter, chiusa al secondo posto in Serie A.

Fonte: RomaNews24.net – Francesco Tripodi