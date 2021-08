Paganin: «Inter farà fatica. Per me, sarà fuori dalle prime quattro»

Antonio Paganin, ex giocatore, ha parlato durante l’edizione “Maracanà” su “TMW Radio” dell’Inter e di come i nerazzurri partono dietro in questo campionato, addirittura fuori dalle prime quattro

SALTO ALL’INDIETRO − Questo il pensiero di Paganin: «L’Inter, secondo me, quest’anno farà veramente molta fatica. Rischierà di non entrare nemmeno tra le prime quattro, lo dico per non essere smentito. Il salto all’indietro è enorme, hai cambiato l’allenatore che ti dava quel 40% in più, il miglior attaccante che avevi. Per me, Juventus, Atalanta e Lazio sono avanti. Dal mercato, al momento, l’Inter ha pescato poco. Ha preso un 36 enne come Edin Dzeko che non ti darà mai quanto ricevuto da Romelu Lukaku. Ha sostituito Achraf Hakimi con Denzel Dumfries che dovrà adattarsi al campionato italiano. Inoltre, ha perso lo stesso Christian Eriksen».