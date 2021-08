Genoa con l’idea Nagatomo, in campo già contro l’Inter?

Yuto Nagatomo potrebbe tornare in Italia. Il difensore giapponese è infatti nel mirino del Genoa e nel caso la trattativa riuscisse il giocatore potrebbe fare il suo nuovo esordio in Italia sabato prossimo proprio contro l’Inter.

Yuto Nagatomo, svincolato dopo aver disputato l’ultima stagione con la maglia dell’Olympique Marsiglia, potrebbe tornare in Italia. Secondo Gianluca Di Marzio infatti il giocatore è nel mirino del Genoa che avrebbe già allacciato i contatti con l’entourage del giocatore. Nel caso la trattativa andasse in porto il nuovo esordio del difensore giapponese in Serie A potrebbe arrivare già sabato prossimo alla prima di campionato e proprio contro l’Inter in cui Nagatomo ha giocato i suoi anni migliori nel nostro paese.