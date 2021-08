Insigne-Inter, sono giorni di riflessione: il Napoli sta valutando la situazione

L’avvicinamento di Lorenzo Insigne all’Inter sembra poter essere preso sul serio. Con lo stop alla trattativa per il rinnovo del contratto il Napoli valuta la situazione col suo capitano mentre i nerazzurri restano alla finestra.

La possibile trattativa per portare Lorenzo Insigne all’Inter infiamma in questi giorni l’asse tra Napoli e Milano. In questo momento non sembra esserci una trattativa vera e propria, ma l’interesse dei nerazzurri è concreto dopo che le trattative tra il giocatore e il Napoli per il rinnovo del contratto si sono interrotte bruscamente. Secondo Manuele Baiocchini per “Sky Sport” il Napoli in questo momento sta facendo delle riflessioni sul futuro del giocatore alla corte di Luciano Spalletti e, considerando età e contratto in scadenza, potrebbe decidere di aprire le porte a una possibile cessione per una cifra intorno ai 25 milioni di euro. L’Inter resta alla finestra e a sua volta valuta se, nel caso dovesse aprirsi concretamente la possibilità, possano esserci i margini per quello che sarebbe a tutti gli effetti un colpo a sorpresa.