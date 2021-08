FOTO − Vigilia Inter-Dinamo Kiev, de Vrij al lavoro ad Appiano Gentile

L’Inter, domani, si appresta a giocare la sua ultima amichevole stagione, a Monza contro la Dinamo Kiev. Sarà sicuramente dal primo minuto, il pilastro olandese Stefan de Vrij

LAVORO − Domani alle 19, l’Inter scenderà in campo per l’ultima amichevole stagionale, a Monza contro gli ucraini della Dinamo Kiev. Per i nerazzurri, saranno le prove generali in vista dell’esordio in campionato contro il Genoa, sabato 21 agosto. L’Inter rimane molto attiva sul mercato con la cessione di Romelu Lukaku e gli arrivi quasi in contemporanea di Edin Dzeko (ultimi dettagli da sistemare) e Denzel Dumfries (Firma sul contratto). Il club campione d’Italia prenderà anche un terzo giocatore, presumibilmente un’altra punta da affiancare a Lautaro Martinez e allo stesso Dzeko (Correa, Zapata, Insigne in lizza). In attesa di ciò, l’Inter lavora duramente ad Appiano Gentile per farsi trovare pronta domani e soprattutto sabato prossimo. Stefan de Vrij ha voluto aggiornare i tifosi nerazzurri tramite una storia su Instagram, che lo ritrae al lavoro.