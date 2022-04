Paganin: «Inter, dopo la Juventus niente più crepe! Intravedo sana euforia»

L’ex nerazzurro Massimo Paganin, intervenuto in collegamento su Tutti Convocati, ha analizzato la vittoria dell’Inter e il grande momento della squadra di Inzaghi. Vittoria-svolta contro la Juventus

NESSUNA CREPA − Paganin non ha dubbi sul momento dell’Inter. Individua un gara svolta: «Inter-Roma 3-1? Non ci sono state più delle crepe nell’Inter dopo la vittoria-svolta contro la Juventus. Vittoria certamente sofferta e arrivata dopo una gara molto sporca e sofferta. I nerazzurri però da lì in avanti hanno trovato lo stato d’animo giusto, quella sana euforia che serve per vincere le partite».