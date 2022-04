Il Milan la vince al fotofinish: Lazio KO. L’Inter resta seconda con l’asterisco

Lazio-Milan 1-2, i rossoneri la vincono solamente nel finale con Tonali. Rossoneri inizialmente sotto a causa del gol di Immobile. L’Inter rimane seconda ma con una gara ancora da recuperare

PARITÀ − Match fondamentale in ottica Scudetto all’Olimpico tra Lazio e Milan con l’Inter spettatrice interessata. Pronti-via e la squadra di Maurizio Sarri si porta in vantaggio: Milinkovic Savic suggerisce per Ciro Immobile che aggancia alla grande battendo Maignan con un preciso tap-in. Il Milan prova a reagire andando vicino al gol del pari con Giroud che al 13′ spreca da pochi passi colpendo al lato di testa. Nel finale di primo tempo, lamentele in casa Milan per un presunto fallo di mano di Luis Alberto in area di rigore. Dopo visione al Var, Massa decide giustamente di lasciare andare. Nella ripresa, parte forte la squadra di Pioli che dopo cinque minuti pareggia i conti con Olivier Giroud. Vincente la zampata del francese su assist di Leao. Il gol galvanizza i rossoneri che si avvicinano al gol del vantaggio in più occasioni. Due volte con Messias e una con Leao. Nel finale, Sandro Tonali trova la zampata decisiva. Il Milan rimane al primo posto con l’Inter che mercoledì recupererà la partita contro il Bologna.