Leiva: «Lazio, cominciato bene! Nel secondo tempo un solo obiettivo»

Leiva, tra i titolari di Lazio-Milan, al termine dei primi quarantacinque minuti di gioco (momentaneamente sul punteggio di 1-0), ha parlato su DAZN.

ORA IL SECONDO TEMPO – Lucas Leiva dopo il primo tempo ha parlato così su DAZN: «Abbiamo cominciato bene la partita, poi il Milan ha preso un po’ di campo. Dobbiamo migliorare perché siamo lunghi, loro però sono aggressivi. Ora dobbiamo lavorare bene per il secondo tempo per non prendere gol».