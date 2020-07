Paganin: “Conte, che rabbia quei punti persi dall’Inter! In Europa League…”

L’Inter stasera sfida la Roma all’Olimpico cercando di portare a casa i 3 punti, anche per sfruttare un eventuale passo falso della Juventus con la Lazio. Massimo Paganin – intervenuto ai microfoni di “Tutti Convocati” su “Radio 24” – pone l’attenzione sulla rabbia di Conte

RABBIA – L’Inter, reduce da due vittorie, sfida stasera la Roma con un pensiero rivolto a Juventus-Lazio, in programma domani sera. Massimo Paganin parla di quella che potrebbe essere la rabbia di Antonio Conte: «Penso che la rabbia di Conte è aver visto che quei 5 punti persi avrebbero fatto una grande differenza. Tutte le situazioni vanno però affrontate con lucidità, bisogna osservare le cose da un punto di vista positivo, non si può buttar via tutto. L’Inter sta facendo bene. Europa League? Arrivarci da quarto o da secondo può fare una grande differenza».