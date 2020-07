Bruce (All. Newcastle): “Lazaro? Vedremo richieste Inter. Obiettivo…”

Steve Bruce, tecnico del Newcastle, ha parlato in conferenza stampa prima della sfida contro il Brighton & Howe, facendo il punto anche sul mercato. L’allenatore ha risposto alle domande su alcuni giocatori in prestito, tra cui Valentino Lazaro dell’Inter.

PRESTITI E MERCATO – Parlando di mercato e dei giocatori in prestito – tra cui Valentino Lazaro dell’Inter – Steve Bruce, tecnico del Newcastle, ha fatto il punto della situazione sulla volontà della squadra inglese: «Ciò che dobbiamo fare ora è trattare con i rispettivi club per vedere le loro volontà e le loro richieste. Questi giocatori appartengono ad altre squadre e non credo che la situazione vada a risolversi nel giro di una settimana. Quello che abbiamo fatto per ora è allungare i loro prestiti fino a fine stagione, adesso vedremo quali sono le rispettive situazioni e le richieste economiche dei loro club».