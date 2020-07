Barella e Lukaku a disposizione, solo uno titolare in Roma-Inter – Sky

Andrea Paventi, inviato di “Sky Sport” allo stadio Olimpico, ha fatto il punto della situazione sulle possibili scelte di Antonio Conte in vista di Roma-Inter. Tornano a disposizione Nicolò Barella e Romelu Lukaku, anche se solo il primo dovrebbe scendere in campo come titolare.

SCELTE – Roma-Inter di questa sera è una sfida importante per i nerazzurri, per provare a mettere pressione sulla Juventus e nel contempo allungare sull’Atalanta in vista della lotta al secondo posto. Secondo quanto riporta Andrea Paventi, inviato di “Sky Sport” allo stadio Olimpico, queste potrebbero essere le scelte di Antonio Conte: «L’Inter vorrebbe arrivare a -3 dalla Juventus per dare forza al progetto e alla crescita di una squadra che può migliorare la posizione in campionato rispetto allo scorso anno. Conte ha recuperato giocatori importanti, probabilmente solo Barella giocherà da titolare, mentre Lukaku dovrebbe partire dalla panchina. Ad agire sulle spalle dei due attaccanti si alterneranno Brozovic e Barella, con Gagliardini confermato a centrocampo. Sulle fasce Candreva e Ashley Young, mentre la difesa a tre è confermata con Skriniar, de Vrij e Bastoni».