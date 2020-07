Paganin: “Con Conte fatto passo indietro. Il problema dell’Inter…”

Antonio Paganin, ex giocatore dell’Inter, è intervenuto oggi a “Tutto Mercato Web Radio”. Si è parlato inevitabilmente dei nerazzurri guidati da Conte e della stagione disputata fino a oggi

RESOCONTO – «L’Inter, il buono è la famiglia Zhang che investe nella squadra, il brutto è la squadra e il cattivo è Conte perché nonostante le urla, non riesce a dare continuità di risultati. Ci eravamo illusi alla ripartenza, si era rivisto un modulo diverso, ma sono tornati i vecchi errori, ossia il perdersi in corsa. E anche ieri ha buttato via una partita praticamente vinta».

PROBLEMI – Paganin ha quindi parlato dei problemi dei nerazzurri: «Per me è una questione psicologica. Sembra una squadra sull’orlo di una crisi di nervi. Non riesce a gestire quello che crea, non riesce ad avere continuità di rendimento. E’ una questione di mentalità, non è abituata a vincere e si sta ricostruendo con grande fatica, ma servono giocatori di personalità».

PARAGONI – Chisura per Paganin con un bilancio: «Vedendo le due rose, Spalletti ha fatto qualcosa di più. Questa Inter è più forte di quella dello scorso anno. Per assurdo è stato fatto un passo indietro. È un problema di personalità dei singoli giocatori. Mourinho aveva Samuel, Lucio, Zanetti, Eto’o, tutti con grande personalità. L’Inter si sta ricostruendo, ci vorrà del tempo».