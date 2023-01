Padovan: «Skriniar andrà al PSG, sia l’Inter che il giocatore già lo sanno!»

Padovan nutre più di un dubbio sulla permanenza di Skriniar all’Inter, anzi per il giornalista andrà via sicuramente per il PSG. È soltanto questione di tempo

FUTURO DECISO − Su Sky Sport 24 si parla del rinnovo di Skriniar con l’Inter. Il club attende una risposta (vedi articolo), ma secondo Giancarlo Padovan è già stato tutto deciso: «Milan Skriniar andrà al PSG e ribalto la domanda: se fosse convinto perché non firmare? Lui sa come finirà la storia, è proprio il giocatore che tiene il coltello dalla parte del manico. Tutti sanno già tutto, anche l’Inter, o meglio tutte le parti hanno capito già tutto».