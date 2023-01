Skriniar, il tempo sta per scadere: l’Inter deve anche programmare − Sky

L’Inter ha dato tempo a Skriniar fino al 20 gennaio. Il club si attende una risposta, se non dovesse arrivare procederà di conseguenza. Il tempo sta per scadere

DOPPIA GARA − L’Inter si appresta ad una settimana cruciale sia in campo che fuori. I nerazzurri mercoledì 18 si giocheranno il primo trofeo dell’anno contro il Milan in Supercoppa Italiana. Match di vitale importanza, vista anche la compromessa corsa Scudetto. Un’altra partita invece si giocherà appena due giorni dopo: quella legata al rinnovo di Skriniar. Entro il 20 il capitano slovacco dovrà dare una risposta al club. Nel caso in cui questa non dovesse arrivare, riferisce Alessandro Sugoni di Sky Sport, l’Inter procederà di conseguenze. Ovvero darebbe per scontato il rifiuto del giocatore e programmerà il proprio mercato estivo.