Padovan: «Serie A? Per Inter e Roma turno con possibilità teoriche»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha parlato del prossimo turno di Serie A dopo la sosta. Per l’Inter, impegnata in casa della Sampdoria, un turno potenzialmente favorevole considerando invece i big match Milan-Lazio e Napoli-Juventus.

TURNO FAVOREVOLE – Giancarlo Padovan parla della prossima giornata di campionato. La Serie A sarà appena alla terza giornata, ma il prossimo turno per lui appare favorevole per l’Inter, impegnata in casa della Sampdoria, e per la Roma che ospiterà il Sassuolo. I big match Milan-Lazio e Napoli-Juventus potrebbero infatti permettere alle squadre di Simone Inzaghi e José Mourinho, in caso di vittoria, di rosicchiare punti a dirette rivali per il titolo. Questo il pensiero di Padovan: «Inter e Roma hanno delle possibilità teoriche di allungare e andare avanti. C’è Napoli-Juventus, c’è Milan-Lazio, partite in cui queste squadre si mangiano dei punti. Inter e Roma sulla carta possono essere favorite».