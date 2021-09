De Grandis: «Dzeko fondamentale per l’Inter. Inzaghi non sceglie sui minuti»

L’Inter domenica alle ore 12.30 sfiderà la Sampdoria nella terza giornata di campionato, mentre mercoledì 15 settembre esordirà in Champions League contro il Real Madrid. Stefano De Grandis, ospite negli studi di Sky Sport 24, prova a capire quali potrebbero essere le scelte di Inzaghi ed è certo su Dzeko.



CERTEZZA – L’Inter prima sfida la Sampdoria in campionato e poi il Real Madrid in Champions League. Quali saranno le scelte di Simone Inzaghi? Stefano De Grandis è sicuro di una sola cosa: «Inzaghi non è uno di quegli allenatori che fa la formazione a seconda dei minuti giocati, per esempio credo che Edin Dzeko in Champions League giocherà perché ha la fisicità ed è fondamentale per il gioco dell’Inter. È chiaro che ha talmente tanti giocatori bravi davanti che può permettersi di giostrarli anche nel corso della partita, però da lontano io penso che Dzeko ci sarà dal 1′ con il Real Madrid».